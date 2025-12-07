Buscar
¡TODO LISTO! La Liga MX ya tiene a sus finalistas.

La Liga MX tendrá final entre Toluca y Tigres. Los Diablos avanzaron por liderato y Tigres por jerarquía ofensiva con Gignac y Brunetta.
Por 
2025-12-07T06:19:43+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/07/2025 a las 01:19

Toluca y Tigres se disputarán el título del Apertura 2025, tras superar semifinales de máxima exigencia. La final promete emociones fuertes, contraste de estilos y figuras capaces de definir en un solo toque.

Toluca: carácter, drama y recompensa

Toluca y Tigres jugarán la final del Apertura 2025
Toluca y Tigres jugarán la final del Apertura 2025 / Foto: EFE
  • Los Diablos Rojos avanzaron tras una semifinal de infarto frente a Monterrey.
  • El empate global 3-3 y su condición de líder les dio el pase a la final.
  • Hugo González fue clave, sosteniendo a Toluca en los momentos más tensos.
  • El Nemesio Diez volvió a pesar como casa fortaleza y escenario emocional.

Tigres: experiencia y jerarquía

Toluca y Tigres jugarán la final del Apertura 2025
Toluca y Tigres jugarán la final del Apertura 2025 / Foto: EFE
  • Tigres derrotó a Cruz Azul con una jugada que ya es historia del torneo:
  • Gignac asistió de taquito y Juan Brunetta marcó el 1-0, un gol con talento y momento.
  • Aunque La Máquina empató en el agregado (1-1 con autogol de Purata), el pase fue universitario.
  • Tigres llega con un plantel curtido y acostumbrado a jugar finales.

Una final con matices

  • Toluca: líder del torneo, solidez emocional y cierre en casa

  • Tigres: jerarquía, experiencia y dos figuras que pueden cambiar un partido: Gignac y Brunetta

  • Escenarios decisivos: ida en el Estadio Universitario, vuelta en el Nemesio Diez

