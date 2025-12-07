¡TODO LISTO! La Liga MX ya tiene a sus finalistas.
La Liga MX tendrá final entre Toluca y Tigres. Los Diablos avanzaron por liderato y Tigres por jerarquía ofensiva con Gignac y Brunetta.
Por Alfredo Suárez2025-12-07T06:19:43+00:00
Publicado el 12/07/2025 a las 01:19
Toluca y Tigres se disputarán el título del Apertura 2025, tras superar semifinales de máxima exigencia. La final promete emociones fuertes, contraste de estilos y figuras capaces de definir en un solo toque.
Toluca: carácter, drama y recompensa
- Los Diablos Rojos avanzaron tras una semifinal de infarto frente a Monterrey.
- El empate global 3-3 y su condición de líder les dio el pase a la final.
- Hugo González fue clave, sosteniendo a Toluca en los momentos más tensos.
- El Nemesio Diez volvió a pesar como casa fortaleza y escenario emocional.
Tigres: experiencia y jerarquía
- Tigres derrotó a Cruz Azul con una jugada que ya es historia del torneo:
- Gignac asistió de taquito y Juan Brunetta marcó el 1-0, un gol con talento y momento.
- Aunque La Máquina empató en el agregado (1-1 con autogol de Purata), el pase fue universitario.
- Tigres llega con un plantel curtido y acostumbrado a jugar finales.
Una final con matices
-
Toluca: líder del torneo, solidez emocional y cierre en casa
-
Tigres: jerarquía, experiencia y dos figuras que pueden cambiar un partido: Gignac y Brunetta
-
Escenarios decisivos: ida en el Estadio Universitario, vuelta en el Nemesio Diez
Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Artículo relacionado