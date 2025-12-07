¡TODO LISTO! La Liga MX ya tiene a sus finalistas.

La Liga MX tendrá final entre Toluca y Tigres. Los Diablos avanzaron por liderato y Tigres por jerarquía ofensiva con Gignac y Brunetta.

Toluca y Tigres se disputarán el título del Apertura 2025, tras superar semifinales de máxima exigencia. La final promete emociones fuertes, contraste de estilos y figuras capaces de definir en un solo toque.

Toluca: carácter, drama y recompensa

Los Diablos Rojos avanzaron tras una semifinal de infarto frente a Monterrey.

El empate global 3-3 y su condición de líder les dio el pase a la final.

Hugo González fue clave, sosteniendo a Toluca en los momentos más tensos.

El Nemesio Diez volvió a pesar como casa fortaleza y escenario emocional.

Tigres: experiencia y jerarquía

Tigres derrotó a Cruz Azul con una jugada que ya es historia del torneo:

Gignac asistió de taquito y Juan Brunetta marcó el 1-0 , un gol con talento y momento.

y , un gol con talento y momento. Aunque La Máquina empató en el agregado (1-1 con autogol de Purata), el pase fue universitario.

Tigres llega con un plantel curtido y acostumbrado a jugar finales.

Una final con matices

Toluca : líder del torneo, solidez emocional y cierre en casa

Tigres : jerarquía, experiencia y dos figuras que pueden cambiar un partido: Gignac y Brunetta

Escenarios decisivos: ida en el Estadio Universitario, vuelta en el Nemesio Diez

