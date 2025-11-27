Buscar
Inicio » Deportes » Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en los Cuartos de Final del Apertura 2025

Toluca venció 2-1 a Juárez en la Ida de los Cuartos del Apertura 2025. Briseño y Paulinho marcaron la remontada. El campeón queda a un paso de Semifinales.
Por 
2025-11-27T04:24:51+00:00
Foto: EFE

Publicado el 11/26/2025 a las 23:24

Toluca venció 2-1 a Juárez este miércoles en el arranque de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos dieron la vuelta al marcador en el segundo tiempo y se llevan ventaja al Nemesio Diez.

Jesús Murillo abrió el marcador al minuto 3 con un sólido remate de cabeza, y el cuadro fronterizo puso en aprietos al campeón con un arranque dinámico. Sin embargo, el desgaste del Play-In pareció pesarle en el complemento.

Toluca despertó y remontó

Con la ausencia de Alexis Vega, Toluca se apoyó en su profundidad de plantel.

  • 56’: Gol de palomita de Antonio “Pollo” Briseño

  • 65’: Paulinho cerró la pinza y puso el 2-1

Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en la Liguilla
Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en la Liguilla Foto: EFE

¿Qué necesita cada equipo?

  • Toluca avanza si: gana, empata o pierde por un gol en la vuelta

  • Juárez avanza si: gana por 2 goles o más de diferencia en el Nemesio Diez

Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en la Liguilla
Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en la Liguilla/ Foto: Liga MV

Te puede interesar:  Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial de futbol

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
