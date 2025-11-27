Toluca remonta a Juárez y toma ventaja en los Cuartos de Final del Apertura 2025

Toluca venció 2-1 a Juárez en la Ida de los Cuartos del Apertura 2025. Briseño y Paulinho marcaron la remontada. El campeón queda a un paso de Semifinales.

Toluca venció 2-1 a Juárez este miércoles en el arranque de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025. Los Diablos Rojos dieron la vuelta al marcador en el segundo tiempo y se llevan ventaja al Nemesio Diez.

Jesús Murillo abrió el marcador al minuto 3 con un sólido remate de cabeza, y el cuadro fronterizo puso en aprietos al campeón con un arranque dinámico. Sin embargo, el desgaste del Play-In pareció pesarle en el complemento.

Toluca despertó y remontó

Con la ausencia de Alexis Vega, Toluca se apoyó en su profundidad de plantel.

56’: Gol de palomita de Antonio “Pollo” Briseño

65’: Paulinho cerró la pinza y puso el 2-1

¿Qué necesita cada equipo?

Toluca avanza si: gana, empata o pierde por un gol en la vuelta

Juárez avanza si: gana por 2 goles o más de diferencia en el Nemesio Diez

