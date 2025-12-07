Toluca remonta a Rayados y avanza a la Final del Apertura 2025

Toluca derrota a Monterrey 3-2, clasifica a la Final del Apertura 2025 y buscará el bicampeonato frente a Tigres o Cruz Azul.

Toluca derrotó 3-2 a Monterrey (3-3 global) y selló su pase a la Final del Apertura 2025 gracias a su mejor posición en la tabla general. El equipo de Antonio “Turco” Mohamed buscará el bicampeonato y ya espera rival entre Tigres y Cruz Azul.

Toluca golpeó primero y con autoridad

Helinho asistió a Federico Pereira, quien abrió el marcador tras un error defensivo de Rayados (18’). Con el global empatado, Monterrey se vio obligado a cambiar plan de juego.

En la segunda mitad, Toluca consiguió un penal y Helinho lo convirtió con categoría, aumentando la ventaja y acercando al Nemesio Diez a otra final.

Rayados intentó la épica

Sergio Ramos descontó de penal (57’) para revivir la eliminatoria y Roberto de la Rosa marcó el 3-2 a 15 minutos del final, poniendo suspenso absoluto en el “Infierno”.

Monterrey atacó con todo en los últimos minutos, silenció el estadio y acarició el pase… pero no alcanzó. Toluca resistió y aseguró el boleto sin necesidad de tiempos extra.

Lo que viene

Toluca recibirá en casa a Tigres o Cruz Azul en la Final. Un título más significaría su estrella 12, igualando a Chivas como el segundo club más ganador del fútbol mexicano.

