Toluca amplió su delantera en el primer tiempo y se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2022, ante un América que rescató apenas un empate estéril de 1-1 como local el sábado y se despide con las manos vacías de un certamen cuya fase regular había dominado, informó la agencia The Associated Press.

Las Águilas del América, se esperaban el triunfo para poder llegar a la final -que no logran desde el 2018- y obtener la revancha, pero tras un gol eliminado los sueños quedaron atrás. En el segundo tiempo del encuentro, el equipo azulcrema no dudó en dominar la cancha pero no fue suficiente para quitarle la victoria a los Diablos Rojos.

“Hicimos un gran trabajo”

Ignacio Ambriz, Director Técnico del Toluca, brindó declaraciones al acabar el encuentro entre los dos equipos y señaló que no estaba “cerrando bocas”, sino que demostró el gran trabajo que habían estado practicando en cancha y que los resultados se lograron observar en el encuentro contra las Águilas del América.

“No es de cerrar bocas, soy un tipo tranquilo que no habla de más. Simplemente hicimos un gran trabajo, si retrocedo meses atrás éramos un desastre y el equipo no caminaba”, dijo el entrenador Ignacio Ambriz. “Pero la vida cambia, pero no es decir que callamos bocas”, señaló y citó The Associated Press.