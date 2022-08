La serie original se posicionó como una de las favoritas del público y HBO planeó como ofrecer contenido con la esencia de su popular serie Game Of Thrones. Según el diario Vanguardia, anteriormente se habían trabajado otros pilotos, pero el vencedor fue House of Dragon.

La espera ha terminado, pues oficialmente hoy llegará al servicio de streamig HBO Max un emocionante spin-off de la popular serie Game of Trones. Hoy te platicamos sobre todo lo que tienes que saber tras el estreno de House of Dragon.

Algo importante de saber es que HBO no dará a conocer todos los episodios de una vez, por lo que no podrás hacer binge watching de esta producción. La serie debutará este 21 de agosto a las 9:00 p.m. hora de Miami , y contará con 10 episodios en total, cada uno revelado los domingos subsiguientes.

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of Dragon se emitirá los domingos a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

La podrás disfrutar en alta calidad

La serie está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans y Milly Alcock. Según HBO, la serie se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

El episodio número uno de la serie se llamará “The Heirs of the Dragon”, o “Los herederos del dragón”, en español. El segundo episodio lleva el nombre “The Rogue Prince” o “El príncipe rebelde”.HBO no ha dado a conocer los otros ocho títulos de los episodios restantes de “House of the Dragon”.