TLOU Part II Remastered: Un vistazo al nuevo modo Roguelike.

TLOU Part II Remastered llegará en enero de 2024

Se ha mostrado un avance del nuevo modo Roguelike

Este modo estará enfocado en el combate y se ve muy divertido.

The Last Of Us Part II es odiado por muchos y amado por otros fans de los videojuegos.

Su nueva versión remastered traerá apartados nuevos.

A través de youtube, el canal de PlayStation publicó un avance de uno de los nuevos añadidos.

Un modo supervivencia muy completo en el universo de The Last Of Us.

The Last Of Us Part II y su modo Roguelike

Es importante decir que este modo no estaba añadido en su versión original.

En el trailer pudimos ver cómo puedes seleccionar a varios personajes.

También se notó que se podrá jugar en varias ambientaciones del juego.

Incluso se vio hasta una sección en donde peleas contra infectados en Jackson.