Presentadores de Good Morning America podrían ser despedidos

Aseguran que TJ Holmes y Amy Robach, tienen un amorío

¿Qué otra opción tienen los conductores?

¡POR AMORÍO PODRÍAN SALIR PERDIENDO! Los famosos conductores de Good Morning America, TJ Holmes y Amy Rochach, se vieron envueltos en escándalo tras darse a conocer que podrían ser despedidos después de que se descubriera un supuesto amorío entre ambos. En los primeros detalles que se dieron a conocer, reconocen que la pareja podría haber roto importante cláusula.

TJ Holmes y Amy Rochach, son de los compañeros más famosos de la televisión y la noticia de su supuesto amorío dio vueltas en redes sociales, donde los fanáticos del programa no han dudado en opinar al respecto y dejar en claro que era “un escándalo parecido a los que se protagonizaban en el 2004”, y estaban encantados con el desastre protagonizado.

¡A PUNTO DE SER SACADOS DE GMA!

Parece ser que las cosas no marchan bien en Good Morning America, después de que se dio a conocer que TJ Holmes y Amy Rochach están a punto de quedar fuera del matutino por un supuesto amorío. De acuerdo con The Sun Us, los presentadores podrían obtener fuertes consecuencias tras ser descubiertos en su aventura.

Según una fuente, los presentadores de televisión podrían ser despedidos del programa poco después de que se dijera sobre su romance y se aseguró que rompieron una cláusula de su millonario contrato sobre las relaciones que no pueden tener en el lugar de trabajo; en el contrato, se especifica que las figuras públicas no podían tener una relación, indicó The Sun Us.