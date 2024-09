Muere Tito Jackson integrante de los Jackson 5

Tito Jackson muere a los 70.

Integrante del icónico Jackson 5.

Deja un legado musical eterno.

Tito Jackson, integrante del querido grupo pop Jackson 5, ha fallecido a los 70 años.

Tito fue el tercero de los nueve hijos de la familia Jackson, que incluye a las superestrellas globales Michael y Janet.

“Con el corazón pesado, anunciamos que nuestro amado padre, Tito Jackson, ya no está con nosotros», dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll.

Los Jackson 5, compuestos por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael, alcanzaron gran fama en los años 70.

El legado musical de Tito Jackson y los Jackson 5

Su música sigue siendo amada hoy en día, con éxitos como «ABC,» “I Want You Back” y “I’ll Be There.”

El grupo, formado bajo la guía de su padre, Joe Jackson, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997.

Tito, nacido el 15 de octubre de 1953, fue el guitarrista y una de las voces de fondo del grupo.

Michael Jackson, el «Rey del Pop», falleció en 2009 a los 50 años, un golpe duro para la familia.