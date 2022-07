Emiten alerta a las personas para no salir

Múltiples heridos tras las balaceras

Informan detención de sospechoso pero alanzan advertencia

ÚLTIMA HORA: Autoridades confirman múltiples disparos en pleno downtown y lazan alerta a los teléfonos de las personas pidiendo evitar el área. También, reportaron la detención de un sospechoso, pero se temía que hubiera más involucrados, por lo que la policía permanecía alerta.

La Real Policía Montada de Canadá informó el lunes de múltiples disparos en la ciudad de Langley, en el área metropolitana de Vancouver, y que hay un detenido. La policía dijo que la mayoría de los disparos fueron en el downtown de Langley.

Lanzan alerta a los ciudadanos por el tiroteo

Sin embargo, había otro reporte de tiroteo en la localidad vecina de Langley Township, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Las autoridades emitieron una alerta de teléfono celular a los vecinos alrededor de las 6:30 a.m. del lunes, diciéndoles que evitaran el área.

La policía cerró una gran parte de la calle 200, una importante vía que atraviesa el centro de la ciudad, apunta AP. La advertencia señalaba de “múltiples escenas de tiroteos” en el downtown de la ciudad de Langley, de acuerdo con información publicada por CBC Canadá.