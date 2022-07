Pero dijo que la fecha no fue un accidente. “No hay forma de que sea una coincidencia que sea 7-Eleven, el 11 de julio”, dijo Railsback. 7-Eleven Inc. emitió un comunicado diciendo que estaba reuniendo información y trabajando con la policía. “Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos”, dijo el comunicado. Archivado como: tiroteos 7 Eleven.

No quedó claro de inmediato para los investigadores qué provocó la violencia en las ciudades de Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana, Brea y La Habra. “Creo que la única persona que respondería eso sería el sospechoso”, dijo el oficial Ryan Railsback, vocero del Departamento de Policía de Riverside.

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en robos antes del amanecer del lunes 11 de julio en seis tiendas 7-Eleven en el sur de California y las autoridades dijeron que estaban buscando al mismo pistolero solitario en al menos tres de los crímenes, reseñó The Associated Press.

¿Cómo ocurrió el primer robo en 7 Eleven?

El primer robo ocurrió alrededor de la medianoche en Ontario, a unos 56 kilómetros (35 millas) al este de Los Ángeles. El hombre enmascarado blandió una pistola al empleado de la tienda y exigió dinero, según Ontario Cpl. Emilio Hernández. No disparó ningún tiro y el empleado no resultó herido. No quedó claro de inmediato para los investigadores qué se robó, si es que se robó algo.

El segundo robo ocurrió unos 45 minutos después en Upland, a menos de 8 kilómetros (5 millas) de la tienda de Ontario. El sospechoso se acercó al empleado de la tienda con algunos artículos, "algunas bebidas y cosas", y blandió una pistola semiautomática, dijo el sargento de Upland. dijo Jake Kirk. El hombre robó los artículos y entre $400 y $500 en efectivo y huyó. No hubo disparos.