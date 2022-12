De acuerdo con Click On Detroit, se conoce que la víctima caminaba por la zona con un grupo de tres personas cuando un Kia color oscuro y un Toyota blanco llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra el grupo. Aunque el incidente no concluyó con la víctima herida, sino que el joven, de 22 años de edad, todavía alcanzó a defenderse.

Tiroteo Warren Dollar General: “Los delitos no se toleran en Warren”

Pero, no solo ofreció información al respecto sobre el tiroteo, sino que también detalló que están utilizando todos los recursos, ya sea cámaras de seguridad y testigos, para poder dar con los responsables del hecho que dejó a una persona con heridas de gravedad en el hospital. Por el momento, se espera que en las próximas semanas den más información al respecto.

“Nos comprometemos a utilizar todos y cada uno de los recursos para localizar y detener a los sospechosos de este incidente, ya que los delitos violentos como este no se toleran en la ciudad de Warren. Esperamos tener información más detallada sobre los sospechosos en un futuro cercano”, indicó Dwyer y citó Click On Detroit. Archivado como: Tiroteo Warren Dollar General