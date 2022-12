Horrible tiroteo se desata en la zona de autopago de una tienda de Walmart en Mobile, Alabama con saldo de dos personas heridas, reporta la policía en un informe preliminar en el que además indica que todo se debió a un altercado entre dos grupos de personas, de acuerdo con información que ha sido publicada por el portal de noticias de The Sun .

Tiroteo Walmart Mobile Alabama: ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a que la balacera se desató en la zona de autopago de la tienda, debido a una discusión entre dos grupos de personas, lo que obligó a muchos clientes a dispersarse para protegerse de los disparos y a su vez, provocó la huida de decenas de ellos del lugar.

Lamentablemente un hombre y una mujer no pudieron protegerse y recibieron sendos disparos en diferentes partes del cuerpo, por lo que cayeron al suelo mientras esperaban su turno en la zona, casi de inmediato fueron trasladados a un hospital para su atención médica, no se reveló la identidad de ninguno de ellos, pero se confirma que las heridas recibidas no ponen en riesgo sus vidas. Archivado como: Tiroteo Walmart Mobile Alabama