Se desata tiroteo en Walmart en Florida en pleno huracán Ian

Reportan una persona muerta

Además hay una persona detenida

Un tiroteo en áreas de un supermercado de la cadena Walmart en Miami, Florida, en Estados Unidos, dejó este miércoles un muerto y una persona detenida, según informaron las autoridades, en pleno impacto del huracán Ian, ni eso detuvo a los participantes, se informó en el portal de noticias del Miami Herald y la agencia de noticias de EFE.

La Policía del condado Miami-Dade dijo que una persona está bajo su custodia después de haberse registrado múltiples disparos hoy en un supermercado de la cadena Walmart, en el suroeste del condado. Las autoridades no han proporcionado la identidad del detenido, pero continúan las investigaciones.

¿CUÁNTOS HERIDOS HUBO?

Según medios locales, el supermercado está situado cerca de la localidad de Goulds, que tiene una población de más de 10,000 habitantes y discurre cerca de la carretera nacional US1, al sur de Miami. Inicialmente, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó de que “varias” personas resultaron heridas después del tiroteo, una de las cuales, un adulto, fue trasladada al hospital Jackson South Medical Center.

Más tarde la Policía condal confirmó que solo una persona resultó herida, pero luego murió. La Policía añadió que el tiroteo no fue “una situación de tirador activo”. Según la televisión Local 10, un portavoz de la Policía de Miami-Dade no pudo confirmar si el tiroteo ocurrió dentro o fuera de la tienda. Por el momento no se ha ofrecido más información acerca del estado de salud de la persona herida, se informó sobre tiroteo en Walmart en Florida por impacto de huracán Ian.