Se registró un tiroteo el campus principal de la Universidad de Nuevo México

Un joven resultó herido mientras otro murió

Ninguno de los dos fue identificado por la policía

La mañana del sábado 19 de noviembre se informó acerca de un tiroteo que tuvo lugar en la Universidad de Nuevo México. Los estudiantes fueron informados para que no se acercaron a algunos de los dormitorios que fueron afectados o se encontraban cerca del siniestro.

La universidad canceló un partido de baloncesto masculino contra la Universidad Estatal de Nuevo México que estaba programado para el sábado por la noche debido al tiroteo, según un tuit. Lamentablemente, un joven murió y otro fue trasladado al hospital con heridas.

¿Estudiantes fueron los responsables?

Un hombre de 19 años murió y un hombre de 21 resultó herido en un tiroteo antes del amanecer el sábado en el campus de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde la policía dijo que no fue un tiroteo activo. o una amenaza para otros en el campus.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 3 am y el hombre herido fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por lesiones no especificadas, dijo la policía. Su condición no fue revelada de inmediato. La policía de Albuquerque calificó el tiroteo como “un incidente singular” y no como una amenaza para otros estudiantes en el campus.