Todo parece indicar presuntamente que los sospechosos escaparon, ya que no se informó que ninguno estuviera bajo custodia policial el jueves por la mañana, informó el Chicago Sun-Times, hasta ahora no se ha actualizado la información que se dio a conocer la noche del miércoles por parte de las autoridades, se informó sobre la noticia de un tiroteo Universidad Northwestern.

Un atroz tiroteo se desató cerca de la Universidad Northwestern deja como saldo un muerto y dos heridos en una playa del lago Michigan a poca distancia de la escuela, las autoridades confirmaron que en la balacera perdió la vida un joven de 18 años murió y dos adolescentes resultaron lesionados, de acuerdo con información publicada por el portal de noticias de The Telegraph y el Boston Herald .

A su vez, el comandante de la policía de Evanston, Ryan Glew dijo que no estaba claro qué provocó el tiroteo. Dijo que "nada en la investigación indica que esto fue un acto aleatorio y que existe una amenaza continua para el público". Las investigaciones continuarán en los siguientes días para establecer la identidad de los repsonsables.

Foto TwitterLos tres jóvenes que recibieron disparos no son estudiantes de la Universidad Northwestern, dijo la policía de Evanston a través de un comunicado. Jacques Kirby, un joven de 18 años de la cercana Skokie, fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital, indicó la policía y la oficina del médico forense del condado de Cook. Además un adolescente de 15 años estaba en estado crítico y el otro joven sufrió una herida leve de bala, dijo la policía.

Tiroteo Universidad Northwestern: CIERRAN ESCUELA POR AMENAZA

En otro hecho de peligro para una escuela en Estados Unidos, anunciaron que la secundaria Portsmouth en New Hampshire cerró sus puertas después de recibir una amenaza de tiroteo. “Portsmouth High School, en la costa de New Hampshire, no abrió sus puertas hoy y permanece cerrada después de recibir una amenaza de tiroteo en la escuela”, dijo la escuela en un comunicado.

El superintendente de escuelas de Portsmouth, Zach McLaughlin, dijo: "Esta noche, el Departamento de Policía de Portsmouth me notificó de una amenaza de cometer un tiroteo en la Escuela Secundaria de Portsmouth a través de una plataforma de redes sociales. Recibieron un video de alguien diciendo que dispararían contra la escuela. El departamento de policía está siguiendo las pistas".