Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un muerto y un sospechoso detenido

Tiroteo deja un fallecido

Sospechoso bajo custodia

Campus permanece cerrado

La policía confirmó que al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo registrado el 9 de diciembre en la Universidad Estatal de Kentucky.

Las autoridades detallaron que un sospechoso se encuentra bajo custodia mientras la comunidad permanece en alerta.

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky deja víctima fatal

At least 1 dead, multiple injured in shooting at Kentucky State University, officials say

La policía de Frankfort, Kentucky, informó que respondió a los reportes de un tiroteo alrededor de las 15:35 hora local.

Los agentes llegaron al campus tras recibir múltiples llamadas sobre disparos dentro de la institución.

Aproximadamente una hora después de la primera alerta, la policía anunció que una persona había fallecido debido al incidente.