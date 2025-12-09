Buscar
Inicio » Policía » Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un muerto y un sospechoso detenido

Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un muerto y un sospechoso detenido

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky deja una persona muerta y otra herida; autoridades confirman un sospechoso detenido.
Por 
2025-12-09T22:16:55+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/09/2025 a las 17:16

  • Tiroteo deja un fallecido
  • Sospechoso bajo custodia
  • Campus permanece cerrado

La policía confirmó que al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo registrado el 9 de diciembre en la Universidad Estatal de Kentucky.

Las autoridades detallaron que un sospechoso se encuentra bajo custodia mientras la comunidad permanece en alerta.

Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky deja víctima fatal

La policía de Frankfort, Kentucky, informó que respondió a los reportes de un tiroteo alrededor de las 15:35 hora local.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a la madre del sobrino de Karoline Leavitt tras semanas bajo custodia migratoria

Los agentes llegaron al campus tras recibir múltiples llamadas sobre disparos dentro de la institución.

Aproximadamente una hora después de la primera alerta, la policía anunció que una persona había fallecido debido al incidente.

Lo que pasó

En una publicación en Facebook, las autoridades indicaron que “una persona ha fallecido y otra ha sido trasladada al hospital en condición estable pero crítica”.

El mensaje confirmó que el tiroteo habría dejado al menos dos víctimas directas, una de ellas sin vida.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, también se refirió al ataque.

En un mensaje en X, dijo que se tenía conocimiento de “algunos heridos” vinculados al tiroteo.

Afirmó además que las fuerzas del orden estaban en el lugar y que un sospechoso había sido arrestado.

La respuesta oficial

La policía señaló que la Universidad Estatal de Kentucky permanece cerrada mientras se desarrollan las investigaciones.

De acuerdo con el mensaje compartido en redes, aún no se han dado a conocer detalles sobre el origen del ataque.

Tampoco se ha informado el vínculo entre las víctimas y el sospechoso detenido.

Las autoridades pidieron paciencia mientras se procesa la escena y se reúnen testimonios.

Según el comunicado inicial, los agentes continuarán en el campus durante varias horas.

Hasta ahora no se ha informado sobre amenazas adicionales o riesgos para la comunidad estudiantil.

Lo que sigue

El gobernador Beshear pidió mantener en oración a las personas afectadas por el tiroteo.

La policía señaló que más información será compartida conforme avance la investigación.

La comunidad universitaria permanece a la espera de actualizaciones sobre la condición de la persona hospitalizada y el posible motivo del ataque.

