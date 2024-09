Tiroteo en tren de Chicago deja cuatro muertos.

Cuatro personas han perdido la vida tras un tiroteo ocurrido en la mañana de este lunes en la estación Forest Park de la línea Blue del sistema de transporte público de Chicago (CTA).

El trágico incidente tuvo lugar en 711 Desplaines Avenue, en Forest Park, Illinois.

Según la información proporcionada por la policía, el tiroteo se reportó a través de una llamada al 911.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a tres personas fallecidas y una cuarta víctima fue declarada muerta en el hospital.

4 people were found murdered on a Blue Line train when it reached the Forest Park terminal this morning.

Chicago police detained a suspect about 90 minutes later.

Officials have not said where the train was located when the shootings occurred.https://t.co/vJjgG7GaX7

— CWBChicago (@CWBChicago) September 2, 2024