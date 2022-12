Al parecer el tiroteo ocurrió cerca del estadio de fútbol de la institución. Los estudiantes que huyeron se refugiaron dentro de Suitland High School, de acuerdo con The Washington Post. Unique Jones, vocera de la policía señaló que la escuela estaba cerrada momentos después del tiroteo.

Dicen la verdad tras balacera

La portavoz aclaró que no se trató de un tiroteo masivo ni de un tirador activo en el campus. La policía estaba buscando al atacante o atacantes y el joven herido no recibió heridas que pusieran en riesgo su vida, según la vocera de la policía citada por The Washington Post.

Suitland High School, ubicada en la ciudad de District Heights permaneció cerrada cerca de las 11 y media de la mañana de este jueves. Oficiales de policía estaban en la escena investigando el tiroteo, de acuerdo con DC News Now. Prince George’s County Police también informó del tiroteo en su cuenta oficial de Twitter.