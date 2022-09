Un disparo en una instalación automotriz de Indiana ha provocado una fuerte respuesta policial mientras las unidades de respuesta buscan al pistolero. Que hasta estos momentos no ha se logrado identificar al responsable de causa terror dentro de Subaru.

La ciudad de Lafayette en Indiana se ha paralizado por esto que ocurrió en la tarde de este lunes. aún no se ha localizado al responsable del ataque, pero la policía dijo que mandaron ayuda al momento de recibir la alarma del posible tirador activo dentro de las instalaciones.

No han identificado al responsable

El Departamento de Policía de Lafayette confirmó a The US Sun que se produjo un tiroteo en las instalaciones, pero no proporcionó más información, incluido el lugar donde se realizaron los disparos. El pistolero sigue siendo investigado por las autoridades.

La policía estatal le dijo a WISH-TV que al menos una persona recibió un disparo, pero la escena está bajo control. Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de esta victima. La policía local solo ha dicho que todo está “bajo control”, y los ciudadanos no tienen que temer. ARCHIVADO DE: Tiroteo Subaru Lafayette