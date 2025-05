Fiesta de 5 de Mayo termina en tragedia: tiroteo deja muertos y heridos en Glendale, Arizona

Un tiroteo registrado la noche del domingo en Glendale, Arizona, dejó un saldo trágico de tres personas muertas y cinco heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:45 p.m. en el restaurante El Camarón Gigante Mariscos & Steakhouse, ubicado a unos 16 kilómetros del centro de Phoenix.

Las autoridades confirmaron que los fallecidos son todos hombres, incluyendo a dos hermanos de 17 y 21 años, y un hombre de 29 años.

Según la televisora FOX10, entre los heridos se encuentran dos mujeres, dos hombres de entre 20 y 25 años, y un menor de 16 años que fue operado de urgencia.

Nine people shot at a Glendale, AZ restaurant. Two shooters remain at large. Glendale Police are investigating the incident near 59th and Glendale avenues. Multiple victims injured; no fatalities reported.#Arizona_Shooting pic.twitter.com/gf4eZ1rd22

