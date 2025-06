Localizan vehículo vinculado a un sospechoso involucrado con el tiroteo de Minneapolis

Un vehículo vinculado a un sospechoso involucrado en un tiroteo y asesinato político en las afueras de Minneapolis fue encontrado vacío el domingo.

El hallazgo ocurrió en una zona rural a unas 50 millas de distancia del lugar del crimen.

El sospechoso, identificado como Vance Luther Boelter, de 57 años, se presentó como agente de la ley para ingresar a las casas de las víctimas en Minneapolis la madrugada del sábado.

Las autoridades informaron que Boelter y los agentes intercambiaron disparos antes de huir a pie.

BREAKING🚨: Additional SWAT teams and armored vehicles have arrived at the location in Sibley County, off Highway 25, where the vehicle of Vance Boelter, the suspected shooter of a Minnesota lawmaker, was found. pic.twitter.com/x4EWBUNyER

— Officer Lew (@officer_Lew) June 15, 2025