"Luego pasó un vehículo y descargó entre 20 y 30 rondas", indicó el jefe del Departamento de Policía de San Antonio, William McManus y señaló The Sun. Por el momento, aún no se han revelado mayores detalles sobre el incidente y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más sobre lo sucedido.

Por el momento, las víctimas no han sido identificadas por el Departamento de Policía de San Antonio, Texas. Lo que si han declarado, es que las personas que resultaron perdieron la vida son hombres y entre los heridos, hay dos mujeres y tres hombres, de entre 20 y 40 años, indicó The Sun. La investigación sigue en curso.

En la corta conferencia de prensa que brindaron las autoridades, señalaron que la llamada de emergencia se registró alrededor de las 10:13 p.m. (hora local), con informes de un tiroteo en curso, indicó The Sun. De acuerdo con las declaraciones del Departamento de Policía de San Antonio, señalaron que al llegar al lugar de los hechos vieron varias personas con heridas de bala. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

¿Había menores de edad involucrados?

Las autoridades, señalaron que en el interior de la casa había seis menores de edad que no se encontraban cerca del incidente para resultar con heridas de bala. Las autoridades de San Antonio, Texas, declararon que no conocen si fue un ataque premeditado y directo hacia alguno de los familiares que se encontraba en la parrillada, pero sí que los investigadores tienen “algunas teorías”, destacó The Sun.

“Había seis niños dentro de la casa que resultaron ilesos”, dijo William McManus, en recientes declaraciones. “No estaban en el frente”, sentenció en torno a las víctimas que surgieron del incidente mortal. Las autoridades de San Antonio, Texas, declararon que ese mismo día hubo otro tiroteo por la zona, pero no ha sido relacionado.