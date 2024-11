Tiroteo en Orlando deja dos muertos y seis heridos en plena celebración de Halloween (VIDEO)

Un trágico tiroteo dejó dos personas muertas y seis heridas durante una celebración de Halloween en Orlando, Florida, la madrugada del viernes.

La policía de Orlando confirmó que el incidente ocurrió en el centro de la ciudad mientras cientos de personas se encontraban en plena celebración.

El jefe de la policía, Eric Smith, informó que las víctimas fueron baleadas alrededor de la 1 de la madrugada, generando caos y pánico en la multitud.

El sospechoso, un menor de 17 años identificado como Jaylen Dwayne Edgar, fue arrestado en el lugar de los hechos.

#BREAKING: Mass Shooting Erupts Amid Halloween Celebrations in Orlando 😯

Chaos unfolded as gunfire broke out with thousands gathered downtown, leaving multiple people injured. #Orlando #Halloween #MassShooting #Breaking pic.twitter.com/thGWGt8FFc

— World Crisis Report (@WorldCrisisRepo) November 1, 2024