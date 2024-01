Tiroteo en Los Ángeles durante Año Nuevo; reportan un muerto y 4 heridos

Tiroteo ocurre en Los Ángeles.

La policía continúa con investigaciones.

Comunidad conmocionada y expectante.

Una escalofriante escena de violencia irrumpió justamente en el inicio del Año Nuevo en el condado de Los Ángeles.

Tragedia que ha dejado a una mujer fallecida y a cuatro personas heridas, tras un tiroteo reportado en las primeras horas de la mañana.

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió poco después de la medianoche, convirtiendo el inicio del 2024 en un momento de tragedia y conmoción.

Las autoridades del Departamento de Policía de Hawthorne se movilizaron rápidamente en respuesta a un informe de tiroteo.

De acuerdo con The Associated Press, la balacera ocurrió aproximadamente a las 12:30 a.m (hora local) de este lunes 1 de enero del 2024.

La escena del crimen se desplegó cerca de un concurrido centro comercial en la intersección de Crenshaw Boulevard y Rosecrans Avenue.

Un área que rápidamente se convirtió en un foco de atención y preocupación para los residentes locales tras la ‘lluvia’ de balas.