Trump declara ante la justicia

A pesar de la amenaza que reinó en horas de la madrugada en la zona, Trump se presentó este miércoles en la oficina de la fiscal general de Nueva York para dar su testimonio bajo juramento sobre la investigación de las prácticas comerciales de la Organización Trump.

El expresidente acudió, pero solo negó haber actuado mal, criticó al gobierno estadounidense por atacarle de forma injustificada y finalmente se apegó a la Quinta Enmienda, citando que es su derecho a no incriminarse, informó The Associated Press. En definitiva, no respondió más preguntas.