Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo de que se desatara la violencia en plenas calles de Estados Unidos, la policía investiga el caso para poder dar con los responsables de este acto, por lo pronto reúnen todas las evidencias posibles para no dejar cabos sueltos en este hecho que ha conmocionado a la población. Archivado como: Tiroteo North Spokane

ARRESTAN A SOSPECHOSO

En otro hecho se informó que un hombre acusado de abrir fuego dentro del Mall of America y huir del centro comercial de un suburbio de Minneapolis con ayuda de varios cómplices fue arrestado en Chicago, dijeron las autoridades el viernes. Shamar Alon Lark, de 21 años, fue arrestado el jueves junto con otro hombre que era buscado tras el tiroteo del 4 de agosto, dijo la policía de Bloomington.

“Hace una semana, dijimos que no puedes disparar en un centro comercial y no sufrir consecuencias. No puedes cometer esos actos y pensar que vas a disfrutar las libertades de una sociedad libre”, dijo el jefe de la policía de Bloomington, Booker Hodges. De acuerdo con documentos judiciales, Lark enfrenta cargos que incluyen agresión. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado. Archivado como: Tiroteo North Spokane