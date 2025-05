Tiroteo mortal en fiesta de graduación en Uhland

Un tiroteo fatal ocurrió en una fiesta de graduación en Uhland, Texas, el 25 de mayo.

El incidente dejó como víctima a Andrew Farias, de 18 años, quien celebraba su graduación reciente.

Chad Lee-Gardner, de 18 años, fue arrestado por el asesinato de Farias.

El tiroteo ocurrió en una casa en County Road 227. La policía de Uhland y los Rangers de Texas llegaron al lugar poco después de la medianoche.

Uhland Police say Andrew was shot and killed during a graduation party early Sunday. The suspect, 18-year-old Chad Lee-Gardner, was arrested in Austin the next day. He’s now charged with murder. The investigation is ongoing. @cbsaustin pic.twitter.com/b3LPJUsKUf

— Abigail Velez (@velez_tx) May 28, 2025