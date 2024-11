Tiroteo mortal en un Ralph’s de Los Ángeles

Un tiroteo dentro de una tienda de comestibles en Los Ángeles dejó un saldo trágico: un adolescente muerto, otro en el hospital y un tercero detenido.

El incidente ocurrió en la tienda Ralphs, ubicada en el vecindario Sun Valley, en una concurrida plaza comercial en la intersección de los bulevares Laurel Canyon y Roscoe.

La Policía de Los Ángeles informó que el violento episodio comenzó alrededor de las 11:40 p.m. del martes, cuando un altercado físico escaló rápidamente.

Según los reportes, tres sospechosos se acercaron a dos adolescentes dentro de la tienda y, de manera repentina, comenzaron a atacarlos con llaves de tubo.

One teen is dead and another teen is arrested for murder ! It all happened inside at a #ralphs supermarket in #sunvalley. More @ABC7 at 3,4, and 5. pic.twitter.com/F3KY81gDKD

— Sid Garcia (@abc7sid) November 13, 2024