Tiroteo mortal en tienda Walmart de Georgia deja tres víctimas.

Un trágico suceso sacudió la tranquilidad de Covington, Georgia, cuando un empleado de una tienda Walmart perpetró un tiroteo que dejó dos muertos y un herido grave.

Según informes del Departamento del Alguacil del condado de Newton, los eventos ocurrieron en dos incidentes separados dentro y fuera de la tienda durante la madrugada del viernes.

El primer tiroteo tuvo lugar dentro de la sucursal de Walmart, que aún no había abierto sus puertas al público, restringida solo al personal trabajador en ese momento.

El inicialmente sospechoso salió de la tienda brevemente para luego regresar armado, apuntando específicamente a uno de sus compañeros y disparándole fatalmente.

A Walmart employee killed one co-worker and injured another in an after-hours shooting spree that started at the store and ended with the individual killing another co-worker at a nearby home, according to law enforcement officials. https://t.co/thD8qNOfH8 pic.twitter.com/V3yqza1pVs

— ABC News (@ABC) April 11, 2025