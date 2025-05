Tiroteo mortal en Minneapolis deja tres muertos y dos heridos

Tres personas murieron y dos más resultaron heridas el martes por la noche en Minneapolis tras un tiroteo que, según la policía, podría estar relacionado con pandillas.

El incidente ocurrió poco antes de la medianoche, en la intersección de East 25th Street y Bloomington Avenue, en el sur de la ciudad. Las autoridades encontraron a las víctimas cerca de un callejón.

Brian O’Hara, jefe de la policía de Minneapolis, informó que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar: una mujer de 20 años, un hombre de 27 y un joven de 17 años.

El ataque dejó además a dos personas heridas: un hombre de 28 años que permanece en estado grave y una mujer de 20 años que sigue hospitalizada con heridas que amenazan su vida.

Local and federal authorities are addressing the public after an arrest was made in connection with a mass shooting Tuesday night that left three people dead and two others injured in Minneapolis. https://t.co/dyVjeXHHq0

— FOX 9 (@FOX9) May 1, 2025