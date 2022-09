Sin embargo, debido a la secrecía de las investigaciones que llevan a cabo los agentes de la policía investigadora, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las edades, los primeros en acudir a la escena del crimen fueron los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Cecil, para acordonar el área tras informarles del tiroteo masivo en callejón, se informó sobre el tiroteo masivo en Maryland.

Un tiroteo masivo se produjo en el Elk Mills, al norte de Maryland condado Cecil, en el cual mueren 5 personas por los disparos de las armas de fuego que se accionaron en una casa, por lo que se activó la alerta en la zona y para la policía, y muchos se resguardaron para evitar ser heridos, se publicó en el portal de noticias de The Sun .

En estos momentos las autoridades no han dado más detalles de cómo mataron a las personas y fueron encontradas dentro de su casa, sin embargo, lo que sí aseguran es que no existe riesgo potencial para los residentes de este circuito habitacional que vio empañada su tranquilidad tras este multihomicidio de una familia en su casa.

Después de que el hombre se atrincherara en un apartamento, la policía usó aturdidores eléctricos, gases lacrimógenos, robots y otros medios no letales para poner fin al punto muerto, pero no tuvieron éxito, agregó Green. Los policías también intentaron negociar con el hombre en inglés y árabe, su idioma natal, precisó Green. Archivado como: Tiroteo masivo Maryland

¿PORQUÉ INTERVINO SWAT?

Cuando un equipo policial SWAT con entrenamiento en armas y tácticas especiales finalmente ingresó al apartamento, los agentes dispararon al menos siete veces luego de que el hombre se abalanzó hacia un policía con un cuchillo, dijo Green. No había nadie más en el apartamento. El hombre y sus hijos emigraron a Estados Unidos hace unos cinco años, según amigos citados por el diario St. Louis Post-Dispatch.

Veii Kauaria, que trabaja con la Organization for Black Struggle (Organización para la lucha de la gente de raza negra) y quien habla árabe, dijo estar frustrado porque los policías no le permitieron negociar con el hombre. “Simplemente, no tenía que suceder así”, afirmó Kauaria. ”Él tenía miedo. Todo lo que vio fue a este equipo SWAT con armas grandes, pensando que lo iban a matar y lo hicieron”. Archivado como: Tiroteo masivo Maryland