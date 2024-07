Reportan tiroteo masivo en parque de Nueva York

Un tiroteo masivo ocurrido el domingo por la tarde en Maplewood Park, Rochester, dejó un saldo trágico de una persona muerta y seis heridas.

La policía de Rochester confirmó el incidente.

Sin embargo, no se ha revelado si la víctima fatal es un hombre o una mujer.

Tampoco se han proporcionado más detalles hasta que se notifique a la familia, informó el WHEC.

