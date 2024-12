Tiroteo masivo en Maryland deja un muerto y nueve heridos

La noche del martes, un tiroteo masivo sacudió Towson, Maryland , dejando un saldo de una persona muerta y nueve heridas , según información de las autoridades locales.

El incidente ocurrió en una funeraria, donde se realizó un servicio fúnebre.

El tiroteo, descrito como un ataque «intencionado y selectivo» , generó pánico en la comunidad.

Las primeras llamadas de emergencia alertaron a la policía sobre una situación crítica en Loch Raven Boulevard, donde se desplegó una amplia presencia policial .

