Tiroteo masivo deja tres muertos y 14 heridos en Nuevo México

Un tiroteo en un parque de Las Cruces, Nuevo México, dejó un saldo de tres personas muertas y 14 heridas la noche del viernes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Las Cruces, los hechos ocurrieron poco después de las 10 p. m. en Young Park.

Las autoridades informaron que las víctimas fatales son dos hombres de 19 años y un joven de 16. Además, los heridos tienen edades que oscilan entre los 16 y 36 años.

Tras el ataque, la mayoría de los afectados fueron trasladados a hospitales locales, mientras que algunos recibieron atención en el Centro Médico Universitario de El Paso.

