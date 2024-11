Tiroteo masivo durante un evento de desfile en New Orleans deja saldo mortal

El Departamento de Policía de New Orleans (NOPD) investiga dos tiroteos ocurridos el domingo en el vecindario de St. Roch.

El incidente dejó al menos una persona muerta y otras nueve heridas, según reportaron las autoridades.

El primero de los hechos tuvo lugar alrededor de las 4 de la tarde durante la celebración de la Segunda Línea organizada por el Nine Times Social Aid and Pleasure Club.

Sospechosos no identificados dispararon contra una multitud de personas que participaban en el desfile anual de la ciudad.

