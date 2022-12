Se reporta que 6 víctimas más del pistolero, fueron trasladadas de inmediato al hospital. Es momento que se desconoce con exactitud el estado actual de los heridos. Por su parte la agencia de noticias de The Associated Press, confirmó el saldo mortal que dejó el hombre armado al interior de un condominio de Canadá. Archivado como: Tiroteo masivo condominio Canadá.

The Associated Press informó que un total de cinco personas fueron asesinadas a tiros en un edificio de condominios en un suburbio de Toronto y el hombre armado de 73 años, quién accedió a la infraestructura con un arma de fuego, fue asesinado por la policía, según dijeron las autoridades.

James MacSween señaló que no tenía detalles sobre si el tirador era un residente del apartamento de condominios. La policía evacuó el edificio, pero el jefe regional dijo que no había más amenazas para la comunidad. A los residentes se les permitió regresar a casa durante este lunes a tempranas horas. Archivado como: Tiroteo masivo condominio Canadá.

El jefe de la policía regional de York señaló lo siguiente durante el domingo por la noche, según The Associated Press: “Escena horrenda… Seis fallecidos. Uno de ellos es el sujeto. Los otros cinco son víctimas”. Una de las personas que fueron baleadas por el sospechoso estaba en el hospital y se esperaba que sobreviviera.

Los residentes fueron evacuados del edificio pero regresaron a tempranas horas a sus departamentos

Por su parte el medio de CNN en Español, Laura Nicolle agente de policía regional de York, dijo al medio que el incidente fue “la llamada más terrible que he visto en toda mi carrera” y agregó que no está claro si existía algún tipo de relación entre las víctimas y el tirador. Describió la llamada de armas como una “muy perturbadora”.

“Estamos en el proceso ahora mismo de enviar notificaciones a esas familias, por lo que en este momento no puedo compartir ninguna información sobre las víctimas o el tema”, señaló el jefe de la policía. Los tiroteos masivos son inusuales en Canadá, y Toronto se ha enorgullecido durante mucho tiempo de ser una de las ciudades más seguras del mundo. Con información de The Sun, The Associated Press y CNN en Español. Archivado como: Tiroteo masivo condominio Canadá.