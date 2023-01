Tiroteo masivo Año Nuevo: Reportan saldo mortal

La policía no ha dado a conocer el nombre de la persona que murió ni el estado de salud de las nueve personas hospitalizadas.

El tiroteo se desató a unas cuadras del escenario principal del festival Moon Pie Over Mobile. El evento continuó con fuegos artificiales y un pastelito que caía de un edificio del centro a medianoche para marcar el inicio del 2023, según la Agencia The Associated Press.

Aparentemente el agresor y la persona que murió se conocían, les dijo a los reporteros Paul Prine, jefe de la policía de Mobile, cerca del lugar. “Nos traería cierto alivio a todos en el centro saber que este no fue un tiroteo al azar”, declaró Prine tras ver lo que había sucedido. Archivado como: Tiroteo masivo Año Nuevo