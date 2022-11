El comisionado adjunto John Stanford indicó que el hecho ocurrió en el barrio de Kensington apenas minutos antes de las once de la noche (3.00 GMT del domingo), reseñó EFE. También dijo que al momento del tiroteo la zona estaba siendo fuertemente patrullada, en especial porque un equipo de narcóticos estaba trabajando en una operación en esa cuadra.

BALACERA ESTALLA EN BAR DE EEUU. Las autoridades confirmaron que un tiroteo masivo a las afueras de un bar en Filadelfia, Estados Unidos, dejó un saldo de al menos 9 heridos. A los atacantes no les importó disparar en una zona fuertemente vigilada por la policía.

No les importa ni que esté la policía

Los oficiales escucharon los disparos y de inmediato acudieron. “Tenemos algunas personas descaradas en esta ciudad a las que no les importa. No les importa cuántos policías hay aquí y a algunos de ellos no les importa cuánta gente hay aquí”, dijo el comisionado adjunto Stanford.

Stanford indicó que un vehículo negro se encontraba estacionado en medio de E Allegheny Road justo a las afueras de un bar y que alrededor de las 10:45 p.m. varios sujetos armados se bajaron del auto y comenzaron a disparar contra la multitud que estaba en el exterior del establecimiento.