Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en la cual habían reportado una balacera en la fiesta en la cuadra 800 de Gretna Avenue alrededor de las 12:30 am. Inmediatamente, comenzaron con las investigaciones correspondientes y confirmaron el saldo mortal.

Tiroteo masivo en Baltimore deja saldo mortal

Cabe mencionar que el tiroteo masivo tuvo lugar justo después de las 12:30 am en una fiesta en el área de Brooklyn Homes en la parte sur de la ciudad, dijo el comisionado interino de policía de Baltimore quien habló ante los medios de comunicación luego de la tragedia, según The Associated Press.

De igual manera, se ha confirmado que todas las víctimas eran adultos. Nueve de las personas baleadas fueron transportadas en ambulancia y 20 víctimas caminaron a los hospitales del área con heridas por el tiroteo, así lo dio a conocer Worley, trashaber realizado las investigaciones correspondientes. Archivado como: Tiroteo masivo Baltimore