Cabe mencionar que el sospechoso que trabajaba en el Little Caesars se quedó dentro del inmueble y fue detenido inmediatamente, confirmaron que tiene 40 años de edad. Otros empleados que no estuvieron involucrados en el incidente fueron evacuados.

El tiroteo ha dejado conmocionada a la comunidad de Glendale. Little Caesars es una popular cadena de pizzerías con ubicaciones en todo el país. La ubicación de Glendale está ubicada en una concurrida zona comercial y el tiroteo ocurrió durante la hora punta del almuerzo. Muchas personas presenciaron el tiroteo y algunas se vieron obligadas a refugiarse en negocios cercanos.

Hay saldo mortal en el Little Caesars de Glendale

Los hechos están siendo investigado por el Departamento de Policía de Glendale. La policía no ha revelado ningún motivo del tiroteo, pero ha dicho que no parece ser aleatorio. El sospechoso está detenido en la cárcel del condado de Maricopa bajo sospecha de asesinato en primer grado.

Este suceso ha generado preocupaciones sobre la violencia en el lugar de trabajo. En los últimos años, ha habido un aumento de la violencia en el lugar de trabajo y muchas empresas han implementado nuevas medidas de seguridad en un esfuerzo por prevenir la violencia. Little Caesars no ha publicado ninguna información sobre si la ubicación de Glendale tenía o no medidas de seguridad.