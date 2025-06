Tiroteo en Las Vegas transmitido en vivo: dos muertos y un sospechoso detenido

Un tiroteo ocurrido el fin de semana en el Strip de Las Vegas dejó dos muertos, Tanisha Finley, de 43 años, y su esposo Rodney Finley, de 44, quienes fueron identificados por la oficina forense del condado de Clark.

La tragedia ocurrió cerca de las fuentes del Bellagio, en uno de los tramos más emblemáticos del Strip.

Lo impactante de este incidente es que el tiroteo fue capturado en vivo por las víctimas, quienes transmitían en su canal de YouTube.

Según un informe policial, el video muestra al sospechoso, identificado como Manuel D. Ruiz, de 41 años, sacando una pistola y disparando entre cinco y seis veces.

(June 10, 2025) Las Vegas, Nevada – YouTuber allegedly kills 2 on Las Vegas Strip during livestream

A double homicide on the Las Vegas Strip may have been sparked by a spat on social media, and one man is now in custody on suspicion of the deadly shooting that was caught on a… pic.twitter.com/1CnAsZzrH5

