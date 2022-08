Las heridas de los dos hombre no eran mortales, explicó el jefe policial. El hombre luego disparó cuando los bomberos batallaban las llamas, obligándolos a refugiarse hasta que llegaron los policías encontraron al individuo y lo abatieron, expresó Finner. Archivado como: Tiroteo Houston Vecinos

Los policías mataron a tiros al pistolero, de acuerdo con lo informado por The Associated Press. El incidente ocurrió a eso de la 1 a.m. del domingo en una residencial e industrial del sudoeste de Houston. La policía y bomberos acudieron al lugar al reportarse el incendio, indicó el jefe policial Troy Finner.

¡Atacó sin piedad a sus propios vecinos! Un hombre expulsado de su vivienda por no pagar alquiler en la zona de Houston le disparó a cinco vecinos — matando a tres de ellos — luego de prenderle fuego a la casa para hacer que salgan, informó la policía.

“Le pedimos unidad a la comunidad”

Las autoridades no han dado las identidades de las víctimas. Dijeron que ningún policía o bombero resultó lastimado. “He visto cosas que no he visto en 32 años, y es algo que ocurre una y otra vez”, afirmó Finner. “Le pedimos unidad a la comunidad”.

“Soy afortunado de no haber salido porque probablemente él también me habría disparado”, dijo un vecino al Houston Chronicle. Explicó que en un principió pensó que se trataban de fuegos artificiales y no de de disparos de arma de fuego. Archivado como: Tiroteo Houston Vecinos