El hombre regresó a Illinois porque decidió que no estaba preparado para efectuar un tiroteo en Wisconsin, y entonces lo arrestaron, dijo el vocero de la unidad policial del condado Lake encargada de investigar grandes crímenes, Christopher Covelli, después de una audiencia. Un juez de Illinois ordenó mantener preso al sospechoso sin la posibilidad de la libertad bajo fianza. La policía halló los casquillos de 83 proyectiles y tres cargadores de municiones en la azotea desde la cual efectuó los disparos, dijo el fiscal del condado Lake, Ben Dillon.

La séptima víctima murió el martes. Más de 30 personas resultaron heridas en el ataque, que el sospechoso había planeado durante semanas, dijo el vocero policial Christopher Covelli. Hace unos tres años, la policía fue a la casa de Crimo cuando un familiar llamó para decir que amenazaba con “matar a todos”. Covelli dijo que la policía confiscó 16 cuchillos, una daga y una espada, pero no encontró armas de fuego en ese momento, en setiembre de 2019.

En ese momento “había fundamentos insuficientes de que representaba un peligro inminente” como para rechazar la solicitud, dijo la policía estatal en un comunicado. Los investigadores que interrogaron al sospechoso y revisaron sus mensajes en redes sociales no han determinado un motivo ni que apuntó a sus víctimas por su raza o religión, dijo Covelli. Archivado como: Tiroteo Highland Park

AUMENTA SENSACIÓN QUE NO HAY SITIOS SEGUROS

Para muchos, el ataque, en el que murieron al menos siete personas y más de 30 resultaron heridas, no hace sino confirmar la sensación de que no hay lugar seguro en Estados Unidos. Que cualquier sitio, cualquier evento, puede resultar peligroso, si no mortal, a pesar de que la mayor parte de la violencia asociada con las armas es un asunto personal.

Highland Park es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y los desfiles del 4 de julio son uno de los festejos más tradicionales del país. Sini embargo, el temor a brotes de violencia es tal que mucha gente se pregunta si vale la pena asistir a grandes concentraciones o está siempre en guardia, mirando de reojo, incluso en las actividades más cotidianas, en la tienda de comestibles, la escuela o un cine. Archivado como: Tiroteo Highland Park