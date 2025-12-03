Acusado del tiroteo a la Guardia Nacional se declara inocente en EE.UU.

Acusado se declara inocente

Guardia Nacional bajo ataque

Caso enfrenta cargos graves

Segun informa la agencia EFE, El acusado del tiroteo Guardia Nacional se declaró no culpable durante una comparecencia realizada desde el hospital, donde permanece ingresado tras resultar herido durante el intercambio armado.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano, enfrenta cargos por asesinato en primer grado tras la muerte de la agente Sarah Beckstrom, atacada mientras patrullaba cerca de la Casa Blanca.

El segundo agente herido, Andrew Wolfe, continúa en estado crítico, según informaron las autoridades, mientras equipos federales mantienen activa la investigación sobre los motivos que impulsaron el ataque.

Durante la audiencia virtual, Lakanwal apareció cubierto con una manta, moviéndose de dolor, lo cual llevó a la jueza a solicitar información médica adicional sobre su condición hospitalaria actual.

Detalles del ataque y cargos judiciales

Lakanwal se declaró inocente de todos los cargos presentados, incluyendo asesinato, agresión con intención de matar y posesión de un arma de fuego relacionada con la comisión del acto violento.

Las autoridades señalaron que continúa abierta la investigación para determinar el motivo, y la fiscal general Pam Bondi indicó que podrían presentarse cargos vinculados con terrorismo por la gravedad.

Bondi también señaló que las autoridades estadounidenses podrían buscar la pena de muerte si las evidencias demuestran motivaciones alineadas con delitos considerados dentro del marco legal antiterrorista vigente.

La jueza Renee Raymond ordenó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza, argumentando que la naturaleza del caso requiere asegurar su presencia durante todo el proceso judicial.