Acusado del tiroteo a la Guardia Nacional se declara inocente en EE.UU.
Publicado el 12/02/2025 a las 19:20
Segun informa la agencia EFE, El acusado del tiroteo Guardia Nacional se declaró no culpable durante una comparecencia realizada desde el hospital, donde permanece ingresado tras resultar herido durante el intercambio armado.
Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano, enfrenta cargos por asesinato en primer grado tras la muerte de la agente Sarah Beckstrom, atacada mientras patrullaba cerca de la Casa Blanca.
El segundo agente herido, Andrew Wolfe, continúa en estado crítico, según informaron las autoridades, mientras equipos federales mantienen activa la investigación sobre los motivos que impulsaron el ataque.
Durante la audiencia virtual, Lakanwal apareció cubierto con una manta, moviéndose de dolor, lo cual llevó a la jueza a solicitar información médica adicional sobre su condición hospitalaria actual.
Detalles del ataque y cargos judiciales
Lakanwal se declaró inocente de todos los cargos presentados, incluyendo asesinato, agresión con intención de matar y posesión de un arma de fuego relacionada con la comisión del acto violento.
Las autoridades señalaron que continúa abierta la investigación para determinar el motivo, y la fiscal general Pam Bondi indicó que podrían presentarse cargos vinculados con terrorismo por la gravedad.
Bondi también señaló que las autoridades estadounidenses podrían buscar la pena de muerte si las evidencias demuestran motivaciones alineadas con delitos considerados dentro del marco legal antiterrorista vigente.
La jueza Renee Raymond ordenó que el acusado permanezca detenido sin derecho a fianza, argumentando que la naturaleza del caso requiere asegurar su presencia durante todo el proceso judicial.
Tiroteo Guardia Nacional y proceso legal
El tiroteo Guardia Nacional ocurrió el pasado miércoles, cuando los agentes Beckstrom y Wolfe fueron atacados mientras realizaban patrullaje rutinario en un área cercana a la Casa Blanca.
Lakanwal fue herido por agentes federales durante el enfrentamiento y trasladado posteriormente al hospital, donde actualmente recibe atención médica mientras enfrenta los cargos impuestos por la fiscalía.
Según CNN, la comparecencia inicial del acusado se realizó desde su cama hospitalaria, permitiendo avanzar con los procedimientos legales mientras continúa la investigación federal correspondiente.
El historial del acusado incluye trabajo para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, siendo evacuado a Estados Unidos en 2021 tras la retirada estadounidense.
Reacciones del Gobierno y consecuencias migratorias
Tras el ataque, el Gobierno del presidente Trump decidió congelar todas las solicitudes de asilo, argumentando necesidad de revisar protocolos de seguridad ante posibles amenazas internacionales.
Además, la administración informó que se estudia ampliar la lista de países con vetos de viaje, tomando como referencia preocupaciones derivadas del reciente ataque ocurrido en Washington.
Las medidas han generado inquietud entre organizaciones que defienden los derechos de refugiados, señalando potencial impacto sobre miles de personas con solicitudes de asilo actualmente en trámite.
La investigación continúa activa mientras autoridades federales evalúan si el ataque tiene vínculos con terrorismo, un factor que influirá directamente sobre las decisiones judiciales y migratorias posteriores.
Impacto continuo del caso en la seguridad nacional
El caso mantiene elevada la atención pública debido a la gravedad del ataque, la muerte de una agente y las repercusiones políticas derivadas de las decisiones gubernamentales recientes.
Las autoridades continúan evaluando información relevante para determinar si existieron motivaciones adicionales, incluyendo posibles vínculos con terrorismo, lo cual podría modificar significativamente el rumbo del proceso judicial.
Mientras sigue la investigación, permanece el interés en el estado crítico del agente Andrew Wolfe y en la evolución del tratamiento recibido por Rahmanullah Lakanwal dentro del hospital.
El episodio ha intensificado debates nacionales sobre seguridad, migración y control fronterizo, temas que ahora adquieren mayor urgencia debido a las medidas anunciadas por el Gobierno tras el ataque.