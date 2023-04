No han identificado a las víctimas

Tras haber concluido las investigaciones en el lugar de los hechos, el portavoz del Departamento de Policía de Kansas City, el capitán Corey Carlisle, reveló ante los medios de comunicación que las víctimas heridas tenían lesiones que no se consideraban potencialmente mortales.

Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido revelados y la policía no tenía información sobre posibles sospechosos. “Estamos trabajando con Partners for Peace en todas nuestras investigaciones de homicidios para monitorear los riesgos de represalias y brindar servicios sociales a los residentes afectados”, dijeron según CNN. Archivado como: Tiroteo gasolinera Kansas City