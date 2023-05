Tiroteo en gasolinera de Detroit deja saldo mortal tras pelea por 4 dólares

Langston fue herido y Kelly abatido a tiros

“El tipo decía: ‘Si no abres esta puerta, voy a dispararles a todos aquí’. Por favor, hombre, no nos dispares, no tenemos nada que ver con esto, hombre. Y mi amigo dijo algo como, ‘Hombre, no nos va a disparar, déjanos salir de aquí’. Y empezó a disparar.”, señaló Langston, quien recibió un disparo en la espalda y el brazo, informa la fuente.

Langston, de 37 años, señala que corrió hacia Kelly para ver su estado, sin embargo ya era tarde, había muerto, tras el tiroteo, el empleado abrió la puerta del lugar y McCray escapó, posteriormente fue detenido y se presentó este miércoles en los tribunales, donde se le negó una fianza, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.