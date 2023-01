Pero además, informaron que un hombre de 48 años sufrió una crisis nerviosa que podría causarle daños a largo plazo por el gran impacto de ver la violencia frente a sus ojos, sin embargo, no se tiene más información de los sospechosos de la balacera a plena luz del día. Archivado como: Tiroteo funeral heridos

La policía informó que las víctimas tienen 41, 48 y 54 años de edad y fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos de la zona, sin embargo, dijeron que sus heridas no ponen en peligro sus vidas, por lo que permanecerán allí algunos días para poder sanarse mientras reciben atención médica especializada.

La balacera provocó que todos los presentes corrieran para salvar sus vidas, algunos dijeron a los medios locales que tuvieron que refugiarse en varios lugares para no ser alcanzado por las balas de los atacantes, dicen que vivieron momentos de terror durante varios segundos.

‘ESTÁBAMOS BUSCANDO LUGARES PARA ESCONDERNOS’

Para describir los hechos, varios testigos hablaron para relatar lo que sucedió durante esos segundos: ” Era un caos. Fue horrible. Nadie sabía si era una bomba o un pistolero”, dijo un testigo. “‘Estábamos buscando lugares para escondernos. Todos nos acurrucamos en los rincones donde podíamos. Salimos después de unos 10 minutos, no me atrevía (salir antes). No fue agradable”.

El medio de comunicación Met dijo que: "Hay una importante presencia policial en la zona. Se está llevando a cabo una investigación urgente y los detalles del incidente aún están saliendo a la luz. En esta etapa inicial no ha habido arrestos", dijo sobre el suceso.