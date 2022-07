De acuerdo con el diario The Sun, las patrullas de la policía estaban estacionadas cerca del Museo de Arte de Philadelphia en lo que era el último día del festival Wawa Welcome America, que después de la pandemia volvió a celebrarse en el 2021 en la ciudad. y regresó este 2022

Un tiroteo desató el pánico durante la exhibición de fuegos artificiales por el 4 de Julio en Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia, la noche de este lunes y según los primeros reportes, hay dos oficiales de la policía heridos, de acuerdo con el diario The Sun . El incidente se da solo unas horas después del tiroteo en el desfile por la Independencia de Highland Park, donde resultaron muertas 6 personas y más de 30 heridos.

Concierto del 4 de Julio termina en estampida

En el concierto se acababa de presentar Jason Derulo, de acuerdo con el reporte de The Sun, cuando de pronto comenzó el tiroteo alrededor de las 9:45 de la noche hora local. El caos que siguió se describió como una estampida con algunas personas pisoteadas mientras intentaban escapar, dijo The Sun.

Según el canal de noticias KTLA, dos oficiales recibieron disparos durante el evento “Wawa Welcome to America” celebrado en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia; los dos agentes fueron llevados a un hospital local mientras que, según The Sun, el tirador seguía prófugo.