Tiroteo en la feria del condado de Washington en Fayetteville, Arkansas deja varios heridos

La policía investiga qué sucedió, los agentes encontraron a una víctima

No creen que que el tiroteo se haya provocado por un tirador activo al azar

Tiroteo en la feria del condado de Washington en Fayetteville, Arkansas deja varios heridos, la policía investiga qué sucedió, los agentes encontraron a una víctima, sin embargo, no creen que que el tiroteo se haya provocado por un tirador activo al azar, por lo pronto no hay nada concreto, se informó por medio del portal Ahora Mismo y The Sun.

En las redes sociales las personas comenzaron a poner mensajes de lo que había sucedido, no fue nada grato y colgaron textos para expresar lo que había pasado. Los hechos sucedieron la noche del viernes y creen que la víctima fue el objetivo directo del tirador. Los disparos causaron una estampida de la gente.

¿QUÉ PASA EN EEUU?

Estados Unidos vive una ‘ola’ de violencia provocada por el uso de armas de fuego, los resultados han sido devastadores, cientos de víctimas en tiroteos que se han desatado en la vía pública, en medio de una controversia por la venta de armas de fuego, mientras la población sufre por atentados en todos lados.

Este es solo uno de tantos casos que se han visto en ese país que no puede detener los hechos violentos y que involucra no solo a adultos, sino a menores de edad como la más reciente balacera ocurrida en la escuela de Uvalde Texas, que dejó más de 20 muertos, entre ellos varios pequeños y dos maestros, se informó sobre tiroteo en feria en Fayetteville.