Tiroteo fatal en Annapolis: policía emite orden de arresto.

La policía de Annapolis continúa la búsqueda de William Delonte Hariston, sospechoso de haber asesinado a tiros a un hombre de 38 años el miércoles por la noche.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:16 p.m. en el bloque 1300 de Tyler Avenue, cuando agentes que patrullaban la zona escucharon disparos y acudieron inmediatamente al lugar.

Al llegar, encontraron a Gregory Wells, de 38 años, con múltiples heridas de bala.

A pesar de los esfuerzos de los socorristas para salvarle la vida, Wells fue declarado muerto en el Centro Médico del Condado de Anne Arundel.

